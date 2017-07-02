Kuşadası’nda kabotaj bayramı kutlamaları

Türk kara sularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan Kabotaj Kanunu’nun 91. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ferah Sürekçi, Kuşadası İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Bekir Büyükhan, Sahil Güvenlik 35. Bot Komutanı Vekili Başçavuş Taner Cavaklı, Ege Ports Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak ve diğer protokol üyeleri katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak’ın denizciliğin önemini anlatan konuşmasıyla devam etti. Karabacak “Deniz ekosisteminin korunması, deniz ve yat turizminin geliştirilmesi, modern anlamda açık deniz balıkçı filolarının tesis edilmesi, denizdeki maden ve petrol yataklarının işletilmesi ve denizcilik eğitimine önem verilmesi, hak ve çıkarlarımızın korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelek koyma töreninin ardından Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ferah Sürekçi, Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu ve diğer protokol üyeleri Kuşadası Limanı’nda bulunan Ege Ports’a ait Palaemon isimli bot ile denize açılarak deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde ise Kuşadası Setur Marina Engelli Halk Plajı’nda su sporları yarışmaları düzenlendi. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ferah Sürekçi, Sahil Güvenlik 35. Bot Komutanı Vekili Başçavuş Taner Cavaklı, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, sporcular kıyasıya yarıştılar. Büyükler, Gençler ve Küçükler olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenen müsabakalarda Tekne Yarışı, Karton Tekne Yarışı, Halat Çekme ve Yüzme yarışmalarında dereceye giren sporcular ödüllerini Aksoy, Sürekçi ve Cavaklı’nın elinden aldı.