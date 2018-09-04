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04 Eylül 2018 02:42

Kuşadası’nda kaçak göçmen taşıyan lastik bot alabora oldu

Kuşadası’ndan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun alabora olması sonucu içindeki 33 yabancı uyruklu kaçak göçmen denize düştü.

Kuşadası’nda kaçak göçmen taşıyan lastik bot alabora oldu

04 Eylül 2018 02:42

Kazada sahil güvenlik ve polis ekiplerinin çabası sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 14’ü Irak, 13’ü Afganistan ve 6’sı Suriye uyruklu toplam 33 kaçak göçmen Kuşadası sahilinden lastik bir bota bindi. Sahilden ayrıldıktan kısa bir süre sonra kapasitesinden fazla kişinin binmesi nedeniyle alabora olan lastik bottaki 33 kaçak göçmen denize düştü. Yardım talebinde bulunulmasıyla Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı bot ve sahil güvenlik helikopteri havadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Alabora olan lastik botun kıyıya vurduğunun tespit edilmesinin ardından kaçak göçmenlerinin de kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmaya çalıştığı belirlendi. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu 33 kaçak göçmen denizden ve kıyıdan toplandı. Yapılan araştırmada başka kayıp göçmen bulunmadığının anlaşılması üzerine arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan kaçak göçmenin bulunmadığı kazada yakalanan kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.




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