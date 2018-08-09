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09 Ağustos 2018 09:53

Kuşadası’nda kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 9 ölü

Kuşadası’ndan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı.

Kuşadası’nda kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 9 ölü

09 Ağustos 2018 09:53

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.


Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.25’te Kuşadası açıklarında bir düzensiz göçmen botunun battığı ihbarı alındı. Açıklamada, "Derhal görevlendirilen 1 SG Helikopteri, 1 SG Uçağı, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış timi tarafından yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde; 4 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan göçmenlerin ilk ifadelerine göre kayıp olmadığı değerlendirilmektedir. Ancak teknenin battığı bölgede, teyit maksatlı dalış timi görevlendirilmiştir" denildi.




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