Kuşadası’nda kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 9 ölü

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.25’te Kuşadası açıklarında bir düzensiz göçmen botunun battığı ihbarı alındı. Açıklamada, "Derhal görevlendirilen 1 SG Helikopteri, 1 SG Uçağı, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış timi tarafından yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde; 4 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan göçmenlerin ilk ifadelerine göre kayıp olmadığı değerlendirilmektedir. Ancak teknenin battığı bölgede, teyit maksatlı dalış timi görevlendirilmiştir" denildi.