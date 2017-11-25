Kuşadası’nda “ Kadına Yönelik Şiddet “ konulu panel düzenlendi

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde gerçekleşen panele konuşmacı olarak CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, CHP Eski Milletvekili ve Gazeteci Melda Onur ile bir süre Kuşadası’nda gazete çıkaran Zeynep İnak katıldı. Oturum Başkanlığını Mehlike Hepdemir’in yaptığı paneli Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk, Ferah Sürekçi ve çok sayıda vatandaş izledi. Etkinlik kapsamında Erkan Yücel Sahnesi’nde sergilenen Ressam Nuh Ateş’e ait "Kadına Yönelik Şiddet" temalı tablolar ise katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Kayalı, "1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde 3 kız kardeşin tecavüz edilerek öldürülmesi üzerine 1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı tarafından alınan kararla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü ilan edildi. Ardından 1991 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından bu tasarı programa dahil edildi. Bu önemli günü yaşatmak ve bu dayanışmayı büyütmek gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet oranında bir düşüş olması gerekirken maalesef bu oran devamlı yükseliyor. Kadınlar, hem fiziksel hem psikolojik hem de cinsel şiddete maruz kalıyor. Bütün dünyada kadına yönelik şiddet oranı azalırken ülkemizde bu oran neden yükseliyor diye oturup düşünmemiz lazım. Başta bu paneli düzenleyen Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’ne ve bizleri kırmayarak Kuşadası’na gelen çok değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Panelde konuşan CHP Eski Milletvekili Melda Onur "Kadınların hak ve özgürlükleri konusunda benim milletvekili olduğum dönemden bugüne kadar önemli bir gelişme kaydedildi. Fiiliyatta bir başarı sağlanamasa da en azından bir yasamız vardı. O yasa doğrultusunda hukuk bir nebze işliyordu. Ama geriye bir gidiş başladı. Bundan 6 yıl önce yani benim ilk milletvekili olduğum dönemde mecliste bulunan 4 siyasi parti olarak ’İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasını sağladık. Şimdi ise bu sözleşmeden vazgeçmeye çalışıyorlar ve bazı çevrelerce bu sözleşmenin aileyi parçaladığı iddia ediliyor. Bir diğer konu ise şiddete mazeret arama eğilimi. Şiddetin mazereti olmaz. Ekonomik nedenleri, bunalımı, cinneti şiddetin mazereti olarak görmek korkunçtur. Şiddete giden yol bu taşlarla döşeniyor ve bizim öncelikle bu taşları temizlememiz gerekiyor" dedi.

Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin artışı hakkında katılımcılara bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu’nun yaptığı çalışmaya göre; 2010 yılında 180, 2011 yılında 121, 2012 yılında 210, 2013 yılında 237, 2014 yılında 294, 2015 yılında 303, 2016 yılında ise 328 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek "Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanıyor. Toplumun erkeğe ve kadına biçtiği bir rol var ve bu da eşitsizliği getiriyor. Bu eşitsizliğin önlenmesi elzem ve mümkündür. Toplumsal cinsiyet sıralamasına göre ülkemiz 2003 yılından 2016 yılında kadar 136 ülke arasında maalesef 120’nci sırada bulunuyor" dedi.

Panelin son bulmasıyla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi, Başkan Kayalı’nın eşi Nil Kayalı ve Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu tarafından konuşmacılara katılım belgesi ve çiçek verildi.