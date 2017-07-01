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01 Temmuz 2017 14:33

Kuşadası’nda kaldırıma çıkan motosikletin çarptığı yaya öldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kaldırımda yürürken motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kuşadası’nda kaldırıma çıkan motosikletin çarptığı yaya öldü

01 Temmuz 2017 14:33

Kazada bir başka yaya ise bir adımla ölümden kurtuldu.


Kaza, dün öğle saatlerinde Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Ortaokulunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İkiçeşmelik Mahallesinde motosikletiyle seyreden O.A., dengesini kaybedince kullandığı 09 BT 726 plakalı motosikletten atladı. O.A’nın atlamasıyla kendi halinde bir süre ilerleyen motosiklet, kaldırımda yürüyen Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Hamza Tekin’e çarptı.


Çarpmanın etkisiyle kaldırımdan bahçe duvarını aşarak aşağıya düşen Tekin, ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Tekin’i kurtaramadı.


Kazada hayatını kaybeden Hamza Tekin’in cenazesi otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaldırımda yürüyen bir başka yayanın ise bir adımla ölümden son anda kurtulduğu kazada, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü O.A. gözaltına alındı.




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