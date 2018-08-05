Kuşadası’nda kalp krizi geçiren belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan belediye işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı geri dönüşüm hizmetlerinde işçi olarak çalışan 30 yaşındaki Murat Güner, bugün görevi başında kalp krizi geçirdi. 112 sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Güner’in hayatını kaybetmesi mesai arkadaşları arasında büyük üzüntüye sebep olurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.