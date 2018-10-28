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Kuşadası'nda 'Kan-kök hücre bağış kampanyası' başlatıldı

Kuşadası’nda "1000 gönüllüden 1’i de sen olur musun?" isimli kan-kök hücre bağış kampanyası başlatıldı.

Kuşadası'nda "1000 gönüllüden 1'i de sen olur musun?" isimli kan-kök hücre bağış kampanyası başlatıldı.


Kuşadası sahil bandındaki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Sağlık Bakanlığı ve Kızılay tarafından desteklenen kampanyanın tanıtımı için etkinlik düzenlendi. Bağış kampanyasının gönüllü olarak sorumluluğunu üstelenen Çiğdem Kuzucu, Türkiye genelinde nakil bekleyen çok sayıda hasta olduğunu, uygun kök hücrenin bulunmadığı zaman hastaların hayatının kaybettiğini belirterek, herkesi kök hücre bağışı yapmaya çağırdı. “ 1000 gönüllüden 1'i sen olur musun ? “ sloganıyla düzenlenen ve iki gün sürecek olan kan-kök hücre bağış kampanyasına ilk günden Kuşadalılar büyük ilgi gösterirken, bağış yapmak isteyen vatandaşlar Kızılay araçlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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