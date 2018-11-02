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Kuşadası'nda Kasım ayında yaz havası, deniz keyfi

Kuşadası’nda Kasım ayının başında yaz havası yaşanıyor.

Kuşadası'nda Kasım ayının başında yaz havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Kuşadası'nda, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler ise denizin keyfini çıkardı.


Sıcak havadan bunalarak dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'na giden tatilciler yazdan kalma günler yaşadı. Kimi tatilciler şezlonglara uzanıp güneşlenirken kimileri de denize girmeyi tercih ederken, ortaya da renkli görüntüler çıktı.

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