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22 Aralık 2016 08:29

Kuşadası’nda “Kayıp Yönler“ resim sergisi açıldı

Kuşadası’nda “Kayıp Yönler“ resim sergisi açıldı

22 Aralık 2016 08:29

Ressam Muzaffer Kurt’un doğa ve insan temalı "Kayıp Yönler" isimli yağlı boya resim sergisi, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Sergi açılışına eski bakanlardan Işılay Saygın da katıldı.
Kurt’un 35 yıllık çalışmalarından oluşan 40 eserinin yer aldığı sergiye Eski Bakan Işılay Saygın’ın yanı sıra CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Yıldız Köse, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın eşi Nil Kayalı ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Saygın “Sanatçı olmak çok farklı bir şey ki bu yüzden her insan sanatçı olamaz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘her şey olabilirsiniz fakat sanatçı olamazsınız’ sözü bu durumu özetliyor aslında. İzmir’de de zaman zaman farklı sergilere katılıyorum fakat burada bulunmak beni ayrıca mutlu etti. Böyle güzel eserler ortaya çıkardığı için Muzaffer kardeşimi yürekten kutluyorum” dedi.
Kurt’un "Kayıp Yönler" isimli yağlı boya sergisi, 25 Aralık tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde gezilebilir.



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