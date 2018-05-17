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17 Mayıs 2018 09:51

Kuşadası’nda ’Kentimizi Tanıyalım’ projesi bitti

Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) "Kentimizi Tanıyalım" projesinin finaline Suriye’den gelen misafirler konuk oldu.

Kuşadası’nda ’Kentimizi Tanıyalım’ projesi bitti

17 Mayıs 2018 09:51


Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği arasında yapılan “Kentimizi Tanıyalım, Kültürümüzü ve Tarihimizi Öğrenelim” isimli işbirliği projesi sona erdi. Projenin sonunda Kuşadası MTAL Konferans Salonunda bir kapanış programı düzenlendi. Programa Kuşadası MTAL Okul Müdürü Abdullah Yavuz, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, Proje Koordinatörü Tarih Öğretmeni Ercan Akça, Suriye Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreterlik Üyesi ve aynı zamanda Kuşadası’nın banisi Sadrazam Öküz Mehmet Paşa’nın 8. Kuşaktan torunu Muhammed Bassam Dadah ile öğrenci ve öğretmenler katıldılar.


Programda Proje Koordinatörü Ercan Akça, Dernek Başkanı Mahmut Ökçesiz, Okul Müdürü Abdullah Yavuz ve proje öğrencilerinden Ege Arda Ersal, Hatice Nur Öztürk ve Kerem Küçükbayram birer selamlama konuşması yaptılar.




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