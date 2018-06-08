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08 Haziran 2018 08:44

Kuşadası’nda kitap okuma şenliği ödül töreni yapıldı

Kuşadası Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Kitap Okuma Şenliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilçe sınavında ödül almaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenlendi.

Kuşadası’nda kitap okuma şenliği ödül töreni yapıldı

08 Haziran 2018 08:44


Öğrenciler, Kuşadası Kaymakamlığında yapılan törende ödüllerini İlçe Kaymakamı Muammer Aksoy’un elinden aldı.


Kitap Okuma Şenliği Projesi kapsamında ilçe genelinde 3. ve 4. Sınıflar, 5.ve 6.Sınıflar ve 7. ve 8. Sınıflar 3 kategoride Kuşadası Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce dağıtılan kitapları ukudu. Okunan kitaplardan yapılan ilçe sınavında ilk üçe giren öğrenciler ödül almaya hak kazandı. Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, “Proje kapsamında öğrencilere 1500 kitap dağıtılmış ve toplamda 6 bin öğrencinin kitap okuması sağlanmıştır. Kitap Okuma Şenliği Projemizi destekleyen ve her türlü yardımı bizden esirgemeyen Kuşadası Kaymakamımız Sayın Muammer Aksoy´a, değerli okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Dereceye girerek ödül almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz“ dedi.




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