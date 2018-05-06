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06 Mayıs 2018 10:47

Kuşadası’nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yollar sularla kaplanırken, birçok evi de su bastı.

Kuşadası’nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü

06 Mayıs 2018 10:47


Kuşadası Körfezi genelinde fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu. Kuşadası’nın Söke ve Selçuk ilçeleriyle bağlantısını sağlayan çevre yolu ve şehir merkezindeki Kervansaray önü, Otogar kavşağı, Yeni Aydın yolu kavşağı, Mezarlık yolu, Atatürk ve İnönü bulvarları, Sahil yolu ile İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki yolları tamamen dolduran sular trafiğin aksamasına sebep oldu. Köprülü kavşaklara kadar taşan yağmur suları, adeta şelale görüntüsü oluşturdu. Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı ve Davutlar ile yazlık sitelerin yoğunlukta olduğu Yavansu, Karaova, Kadıkalesi bölgelerinde de birçok evi su bastı. Kuşadası Liman Başkanlığı, tekne ve yatların denize açılmamasını istedi.


Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fırtına ve yağmurun tüm Ege Bölgesi’nde etkili olduğu kaydedilerek, “Fırtına ve sağanak yağmur sürecek. Kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.




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