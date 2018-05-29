Kuşadası’nda kredi kartlarını kopyalayan çete tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine müracaat eden biri Türk ve diğeri ise Tunus vatandaşı iki mağdurun beyanından yola çıkan ekipler, banka hesaplarından bilgileri dışında kartları kopyalanmak suretiyle toplamda 8 bin TL tutarında altın alımı yapıldığını belirledi. Olayı araştıran polis ekipleri, M.S. (35) ve H.K. (38) isimli şüphelilerin kopyaladıkları kartlar ile kuyumcudan altın aldıklarını ve ardından aldıkları altınları tekrar bozdurduklarını tespit etti.

H.K., Kuşadası ilçesinde, M.S. ise Söke ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin yapılan ev aramasında çok sayıda yakıt istasyonu, alışveriş merkezi ve banka kartları, MSRX6 ve SU90 ibareli kart kopyalama cihazları, ATM kart yuvalığı okuyucusu ile aparatları bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.