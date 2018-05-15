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15 Mayıs 2018 09:14

Kuşadası’nda kumar operasyonu

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Kuşadası’nda kumar operasyonu

15 Mayıs 2018 09:14


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Soğucak’ta bir işyerinde kumar oynandığı yolundaki ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiye idari para cezası kesilirken, kumar oynanan masada bulunan pul, zar ve bin 200 TL paraya savcılık talimatıyla el konuldu.


Bu arada, polis ekiplerinin yaptığı bir başka operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan H.Ç. isimli kişinin üzerinden 7.65 çapında ruhsatsız bir silah ele geçirildi.




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