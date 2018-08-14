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14 Ağustos 2018 16:44

Kuşadası’nda Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıkların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Kuşadası’nda Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

14 Ağustos 2018 16:44


Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı’da kurban satış ve kesim alanlarını belirleyen Kuşadası Belediyesi, bayramın ilk iki günü ücretsiz kesim hizmeti verecek. Bayramın birinci günü küçükbaş, bayramın ikinci günü ise büyükbaş hayvanların kesimi profesyonel kasaplar tarafından Kuşadası ve Davutlar’da yer alan belediyeye ait mezbahalar ile Güzelçamlı Başçeşme Caddesi üzerinde belirlenen kesim alanında yapılacak. Kuşadası Kaymakamlığı Kurban Kesim Komisyonu’nun belirlediği alanlar dışında kurban kesimi yapılmaması içinse Kuşadası Belediyesi ekipleri bayram boyunca görev başında olacak.



Kurbanlık satışı ise Kuşadası Belediyesi denetimi ile ilçenin üç farklı noktasında sürüyor. Kuşadası Deve Güreşi Arenası, Davutlar Futbol Sahası arkası ve Güzelçamlı Millipark Caddesi üzerinde bulunan alana kurulan kurban satış noktalarında, sağlık raporları denetimi ve sağlık kontrolleri Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan büyük ve küçük baş hayvanlar satılıyor.




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