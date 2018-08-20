Kuşadası’nda kurbanlıklar elde kaldı

Arife günü olması nedeniyle kurban satış yerlerinin yanlış seçimi ve gerekli duyuruların yapılmaması nedeniyle hem vatandaşlar hem de satıcılar zor durumda kaldı. Kuşadası’nda hayvan pazarı olarak Kuşadası-Selçuk karayolu üzerindeki deve güreşi arenası belirlendi. Pazarın merkeze çok uzak kaldığını belirten satıcılar, kurban almaya gelenlerin de ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdiler.

Kurbanlık hayvanlarını pazara götüren üreticiler, ellerindeki malların yarısını bile satamadıklarını belirterek, özellikle satış noktasının şehrin en uzak noktası olması ve buraya gelenlerin de geri dönebilmek için en az 5 kilometre yol katetmesi gerektiğinden bu bayramın verimli geçmediğini söylediler. Arife günü satışların artacağını düşünerek bir umutla beklediklerini belirten üreticiler tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradılar. Hayvan pazarında küçükbüş hayvanlar canlı kilo olarak 25-30 lira arasında değişen rakamlara alıcı beklerken, alıcı sayısının az olması nedeniyle satıcılar umduklarını bulamadıklarını söylediler.