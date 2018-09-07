Kuşadası’nda kurtuluş coşkusu

yıldönümü, törenlerle kutlanıyor.

Kuşadası’ndaki 7 Eylül Kurtuluş Bayramı kutlamaları, sabah Kaymakamlık binasında temsili kurtuluş etkinliğiyle başladı. Efelerin canlandırdığı temsili kurtuluşunardından temsili birlikler tarafından komutana çiçek verilerek, göndere bayrak çekildi. Daha sonra Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı Özer Kayalı, daire müdürleri, efeler ve vatandaşlarla birlikte Atatürk Anıtı önüne geldi.

Saat 10.00’da ise Atatürk Anıtına çelenkler konulup, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kuşadası protokolü ve daire amirlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve meslek kuruluşlarının başkanları ile vatandaşların katıldığı törenler sırasında halk oyunları ekipleri gösteriler yaptı. Törende, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken, törenler öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle program sona erdi.

Bu arada, Kuşadası’nın Kurtuluş şenlikleri akşam saatlerinde de devam edecek. Kısmet Otel girişinde saat: 20.30’de başlayacak fener alayının ardından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda Onur Akın konser verecek.