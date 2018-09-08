Kuşadası’nda kurtuluş günü kutlamaları renkli etkinliklere sahne oldu

yıl dönümü sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler saat 14.00’dan itibaren Kuşadası ve Güzelçamlı’da 3. Kuşadası Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılmak üzere İran, Bulgaristan, Hindistan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen grupların dans gösterileri ile başladı. Kuşadası’nın üç faklı noktasında gerçekleşen gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

7 Eylül Kuşadası’nın kurtuluşu kutlamaları kapsamında Kuşadası Belediyesi öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların katılımı ile bir fener alayı düzenlendi. Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda son bulan fener alayına binlerce Kuşadalı ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Muzaffer Eryiğit ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. 3. Kuşadası Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılmak üzere İran, Bulgaristan, Hindistan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kuşadası’na gelen dans gruplarının da yer aldığı fener alayı renkli görüntülere sahne oldu.

Fener alayının ardından ünlü sanatçı Onur Akın, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda coşkulu bir konser verdi. Birbirinden güzel eserlerini Kuşadalılar için seslendiren Akın, Kuşadası’nın kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerinde sahne almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya davetinden dolayı teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise Kuşadası’nın kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerine büyük katılım gösteren vatandaşlara teşekkür ederek ilçede yaşanan kurtuluş coşkusunun Kuvay-i Milliye heyecanı ile aynı temellere dayandığını ifade etti. Sanatçı Onur Akın’a davetlerini kırmayarak Kuşadası’nın kurtuluş günü etkinlerine katıldığı için teşekkür eden Kayalı, Kuşadalı gençlerin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı aydınlık yoldan ilerlediğini ifade etti.