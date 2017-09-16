Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 17:46

Kuşadası’nda “ Latin Caz “ konseri

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen “Güvercinada Konserleri” kapsamında gerçekleşen “Latin Caz” konseri sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuşadası’nda “ Latin Caz “ konseri

16 Eylül 2017 17:46

Congaz ile vokalde Dieogo Pelaez, piyanoda Franklin Lozada, basgitar, timbales ve vokalde ise Jose Almeıda’nın yer aldığı konserde seslendirilen Latin Caz eserler sanatseverler tarafindan büyük bir beğeniyle dinlendi.


Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç, Tacettin Özden ve çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği şarkılara modern caz dansıyla eşlik etti. Latin müziğinin en güzel ve eğlenceli eserlerinin sergilendiği konserde dinleyiciler keyifli bir akşam geçirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç