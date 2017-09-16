Kuşadası’nda “ Latin Caz “ konseri

Congaz ile vokalde Dieogo Pelaez, piyanoda Franklin Lozada, basgitar, timbales ve vokalde ise Jose Almeıda’nın yer aldığı konserde seslendirilen Latin Caz eserler sanatseverler tarafindan büyük bir beğeniyle dinlendi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç, Tacettin Özden ve çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği şarkılara modern caz dansıyla eşlik etti. Latin müziğinin en güzel ve eğlenceli eserlerinin sergilendiği konserde dinleyiciler keyifli bir akşam geçirdi.