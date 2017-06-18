Kuşadası’nda mahalle sakinlerinden gürültü protestosu

Kuşadası’nda marina ve Akyar bölgesinde oturan Türkmen Mahallesi sakinleri, belediye KEGEV tesisi ile eğlence yerlerindeki müzik yayınlarının oluşturduğu gürültünün dayanılmaz boyuta ulaştığını belirterek eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada, “Bugün burada Kuşadası Belediyesi tarafından mağdur edildiğimiz için toplandık. Sorumsuzluğu ve işgüzarlığından dolayı yıllarca yüksek sesli uygulamarla işkence çektik. Bu sene ’KEGEV’ havuz alanındaki düğün organizasyonları için duyarlılık gösterip iptali hakkında aldıkları kararla bir nebze olsun nefes aldık. Ancak bölgemizdeki eğlence merkezlerinin geç saatlere kadar katlanılmaz derecedeki yüksek sesli organizasyonları Marina (Akyar) sakinlerini hala rahatsız etmektedir” denildi.

Mahallesi sakinleri adına açıklamayı okuyan Salih Kasım, “Belediyemizin göz yumduğu ve kontrol etmediği yüksek sesli müzik çevre yönetmeliğine uygun olmadan icra edilmektedir. Bir canlının yeni güne başlaması için ihtiyacı olan uyku biz çevre sakinlerinden çalınmaktadır. Canlı müzik ruhsatı olan ve yüksek sesle müzik yapan işletmeler ses izolasyonu yapılmaksızın gürültülerini sokaklara taşırmaktadır. Bu durum yerli ve yabancı turisti de rahatsız etmekte olup, şehrimizi ziyaret eden insanlar tarafından hayretle karşılanmaktadır. Meskun mahal gözetmeksizin dağıttığı canlı müzik ruhsatlarıyla, açık hava düğünlerine verilen izinlerle, halka zulüm etmeye devam etmesi çok acıdır. Hele ki siyasi lideri elinde ’Adalet’ yazılı pankartlarla yollara düşmüş olan bir partinin belediyesinin kendi halkının huzurunu düşünmemesi trajikomik bir durumdur. Belediyenin haksızlıkları ve yanlış uygulamalarının sahil siteleri gibi farklı bölgelerde uygulanmakta olduğunu duymak da çok üzücüdür. İşbu durumdayken ’155’e yaptığımız bildirim ve şikayetlerde Emniyet’in kolluk kuvvetlerince sadece sözlü uyarıda bulunmamalarını ve cezai yaptırımlarda bulunup caydırıcı olmalarını temenni ediyoruz. Mahallemizin haklı sakinleri olarak mücadelemize evlerimizde huzur içinde yaşayabilene kadar devam edeceğiz. Şikayetlerimiz yeniden dinlenmeli, en kısa zamanda bu hukuksuz duruma kaymakamlık ve belediyemizden bir düzenleme gelmeli, gerekirse meskun bölgemizde canlı müzik yayınlarına son verilmelidir” dedi.