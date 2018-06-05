Kuşadası’nda mavi bayrak sayısı 23 oldu

2018 yılında Kuşadası’nda bulunan 22 plaj ve bir marina Mavi Bayrak alırken ilk kez Mavi Bayrak almaya hak kazanan Kuşadası Belediyesi tarafından işletilen Güvercinada Plajı’na Mavi Bayrak çekildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Güvercinada Plajı’nda düzenlenen Mavi Bayrak Ödül Töreni’ne Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Hakan Turhan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ile otel ve tesislerin temsilcileri katıldı.

Mavi Bayrak Ödül töreninde konuşan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, mavi bayraklı plajların bir ülkenin turizm kalitesini yansıttığını belirterek Türkiye’nin Mavi Bayraklı plajlarıyla dünyada önemli bir destinasyon oluğunu ifade etti. Kuşadası’nın sahip olduğu 22 Mavi Bayraklı plajı ve bir marinası ile bölgenin önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu kaydeden Karataş, Güvercinada Plajı’na Mavi Bayrağın çok yakıştığını söyledi.

Karataş’ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayarak Kuşadası Belediyesi olarak temiz bir çevre için hiç durmadan çalıştıklarının altını çizdi. Plajlarda Mavi Bayrak uygulamasını çok önemsediklerini belirten Kayalı “Mavi Bayrak bir kentin turizm kalitesini ortaya koyuyor. Kıyılarımıza ne kadar iyi bakarsak ilçemizin kalitesi daha çok artacaktır. Bu sebeple biz tüm plajlarımızı Mavi Bayraklı hale getirene kadar çalışacağız. Plajlarımızla ilgili faaliyetlerimizin yanı sıra gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için de hiç durmadan çalışıyoruz. Doğanın tahribatı dünyanın sonu demektir. Bunu engellemek için hep birlikte elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz” dedi.

Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise çevresine sahip çıkmayan bir toplumun geleceği olmadığını belirterek genç neslin çevreci bir anlayışa sahip olması gerektiğini vurguladı. Kuşadası plajlarında Mavi Bayrak sayısının her geçen yıl artmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aksoy, kıyıların temizliğini sağlayan Kuşadası Belediyesi’ne ve diğer tüm kurumlara teşekkür etti.

Törende Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Okullar Arası Çevre Yarışmalarında dereceye giren okullara ödülleri de verildi. Atık yağ toplama kategorisinde 820 litre atık yağ toplayarak birinci olan Cumhuriyet İlkokulu, 260 litre atık yağ toplayarak ikinci olan Belkent Ortaokulu ve 200 litre atık yağ toplayarak üçüncü olan Soğucak Ortaokulu ödüllerini Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy’un elinden aldı.

Atık pil kategorisinde 340 kilogram atık pil toplayarak birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu, 218 kilogram atıp pil toplayarak ikinci olan Rahime Bilici İlkokulu ve 108,5 kilogram atık pil toplayarak üçüncü olan Belkent Ortaokulu ödüllerini Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın elinden aldı. Cumhuriyet Ortaokulu’nun Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği’nin Aydın genelinde düzenlediği yarışmada bölge üçüncüsü olduğu belirtildi.

Ambalaj Atıkları kategorisinde ise 35 kafes ambalaj atığı toplayarak birinci olan Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 22 kafes ambalaj atığı toplayarak ikinci olan Belkent Ortaokulu ve 21 kafes ambalaj atığı toplayarak üçüncü olan Davutlar Kazım Dirik İlköğretim Okulu ödüllerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu’nun elinden aldı.

Konuşmaların ardından Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinaların temsilcilerine sertifikaları verilirken bu yıl ilk kez Mavi Bayrak almaya hak kazanan Güvercinada Plajı’na Mavi Bayrak çekildi. Kuşadası Belediyesi’ne ait ARYA AŞ. tarafından işletilen Green Beach, Secret Beach ve Güvercinada plajlarına verilen Mavi Bayrak Ödülü’nü Belediye Meclis Üyesi Ve ARYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Turhan, Başkan Kayalı’nın elinden aldı.

Bu yıl Kuşadası’nda Mavi Bayrak Ödülü almaya hak kazanan plaj ve marinalar şöyle:

Amara Sealight Elite Hotel Plajı, Atlantique Holiday Club Hotel, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Denizi Halk Plajı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuştur Halk Plajı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sevgi Plajı, Charisma Otel Plajı, Ephesia Holiday Otel Plajı, Ephesia Otel Plajı, Fantasia Otel Plajı, Flora Garden Ephesus Plajı, Grand Belish Otel Plajı, İmbat Otel Plajı, Kuşadası Belediyesi Green Beach Plajı, Kuşadası Belediyesi Secret Beach Plajı, Kuşadası Belediyesi Güvercinada Plajı, Korumar Otel Plajı, Ömer Tatil Köyü Plajı, Palm Wings Resort Otel Plajı, Sealight Resort Plajı, Blue Sky Otel Plajı, Pinebay Otel Plajı, Tusan Otel Plajı ve Setur Marina İşletmesi.