Kuşadası’nda Milli Park tartışması büyüyor

Beceriksizliklerine kılıf aramak için milli parkta alkol yasağı bulunduğu yolunda gerçek dışı söylemlere başvuruyorlar“ dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamayla 10 Temmuz 2014 tarihinde ihaleyle kiraladığı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndaki işletme hakkından tek taraflı olarak vazgeçtiği duyuruldu. Kuşadası Belediye Başkanlığı tarafından Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü’ne gönderilen fesih ihbarnamesine gerekçe olarak “ içki satışının engellenmesi “ gösterildi. Bu ihbarname sonucu 4 yıla yakın süredir Kuşadası Belediyesi’nin şirketi ARYA tarafından işletilen ve 30 Aralık 2018 tarihinde sona erecek olan Milli Park işletme ihalesi, 6,5 ay önceden sonlandırılmış oldu. Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da bulunan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içindeki işletmeler, plajlar ile Ziyaretçi Merkezinin işletilmesi ihalelerini 10 Temmuz 2014 tarihinde Kuşadası Belediyesi kazanmıştı. Giriş ücreti Milli Parklar genel müdürlüğünce alınan milli parktaki söz konusu işletmeleri ve plajları ihaleyi kazanan Kuşadası Belediyesi 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak ihale şartlarına göre Aydınlık ve İçmeler koylarındaki Kır gazinosu, büf ve plaj aktivitelerini kapsayan ihale için yıllık 1 milyon 50 bin lira, Karasu koyu, Kavaklıburun koyundaki Kırgazinosu, Büfe, Plaj Aktiviteleri ile Doğanbey Köyü Ziyaretçi Tanıtım Merkezi işletmeciliğini kapsayan ikinci ihale için de yıllık 526 bin lira ödemeyi taahhüt etmişti. İhalelerin tamamlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi milli parktaki işletmeleri ve plajları kendi şirketi ARYA’ya devretmişti. 4 yıla yakın süredir Kuşadası Belediyesi’ne ait ARYA şirketi tarafından işletilen işletmeler, tanıtım merkezi ve plajlarla ilgili Nisan ayı içerisinde Kuşadası Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında “ içki satışı” nedeniyle tartışma yaşandı. Kuşadası Belediyesi milli parkta içki satışının yasaklandığını ve kendilerine içki sattırılmadığını ileri sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise milli parkta içki içilmesinin yasak olmadığını, Kuşadası Belediyesi’nin içki satış ruhsatıyla ilgili prosedürleri yerine getirmediğini iddia etmişti. Karşılıklı suçlamaların ardından Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ihale şartlarının tek taraflı olarak feshedildiği belirtilerek, “Milli Park Müdürlüğü’nün içki satışıyla ilgili suç teşkil edecek şekilde ortaya çıkan engellemeleri nedeniyle bugüne değin kar amacı gütmeden ve halkımıza en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdiğimiz Milli Parkta bulunan işletmelerimizin faaliyetini sona erdirmek zorunda kaldığımızı üzülerek belirtir, bu konuda sorumluluğu olan herkese karşı her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz “ denildi.

-AK Parti ilçe başkanı sert tepki gösterdi

Kuşadası Belediyesi’nin “ Milli Parkta içki satışımız engellendi, bu nedenle milli park ihalesinden tek taraflı olarak çekiliyoruz “ şeklindeki yazılı açıklamasına AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe sert tepki gösterdi. Kuşadası Belediyesi’nin yaptığı açıklamanın gerçeklerle alakası olmadığını kaydeden Gökçe, “Milli Parkta içki yasak değil. Turistler de vatandaşlarımız da milli parkta içki içmesinin önünde hiçbir engel yok, böyle bir şey söz konusu dahi değil. Sadece belediyeye ait şirketin işlettiği restoranların ruhsatlarıyla ilgili evrak eksikliği var, bu nedenle içki satışı yapamıyorlar. Buraları işleten Kuşadası Belediyesi’ne ait ARYA şirketi yasalara uygun şekilde başvuru yapıp, gerekli evrakları defalarca istenmesine rağmen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim etmedi. İçki satamamalarının ardındaki gerçek yasak değil, sadece belediyenin gerekli prosedürü yerine getirememesi. Ancak buna rağmen Kuşadası Belediyesi yaptığı yazılı açıklamalarla kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. Milli Parkta içki yasak değil. Turistler de vatandaşlarımız da milli parkta içki içmesinin önünde hiçbir engel yok, böyle bir şey söz konusu dahi değil. Sadece belediyeye ait şirketin işlettiği restoranların ruhsatlarıyla ilgili evrak eksikliği var, bu nedenle içki satışı yapamıyorlar. Buraları işleten Kuşadası Belediyesi’ne ait ARYA şirketi yasalara uygun şekilde başvuru yapıp, gerekli evrakları defalarca istenmesine rağmen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim etmedi “ dedi. Genel seçimler öncesi yalan yanlış haberlerle gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Kendi hatalarından kaynaklanan ruhsatla sorununu kamuoyuna alkol yasaklandı şeklinde yaymaya çalışıyorlar: Kuşadası Belediyesi’nden yapılan açıklamanın gerçeklerle alakası yok. Dilek Yarımadası koylarındaki restoran ve kafeteryaları Kuşadası Belediyesi’nin şirketi ARYA işletiyor. Milli parklarda içki ruhsatı alabilmek yasa gereği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden görüş almak ve gerekli evrakları teslim etmek gerekiyor. Defalarca talep edilmesine rağmen Kuşadası Belediyesi tarafından bu evraklar teslim edilmemiş. 12 Ağustos 2016 tarihinde görüş alınması ve içki ruhsatı ile ilgili prosedürün tamamlanması için genel müdürlük tarafından Kuşadası Belediyesi’ne gerekli resmi yazı yazılmış. Buna rağmen Kuşadası Belediyesi bu yazıların hiçbirinin gereğini yapmamış. 2 yıldır bu yazılara cevap bile vermemiş. Bu sebeple yapılan incelemede Kuşadası Belediyesi’nin ARYA şirketinin bu konuda görüş almadığı ve bazı belgelerinin eksik olduğu belirlenmiş bu görüş alınana ve eksikler tamamlanana kadar sadece ARYA şirketinin ruhsatsız olan restoranlarında “İÇKİ SATIŞI“ durdurulmuştur. Buradaki uygulama belediye şirketinin evraklarını tamamlayana kadar süren bir uygulamadır. Evrakları ve yasal işlemleri tamamladıktan sonra da zaten ruhsat almalarında bir sorun yoktur. Ayrıca, Dilek Yarımadası’nda bir turistin veya vatandaşın içki içmesi yasak değildir. Turistlerin veya vatandaşın Milli parkta içki içmesine engel herhangi bir durum ve yasak yoktur. Turizm sezonuna girerken kamuoyunu alkol yasak gibi gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanları kınıyorum “ dedi.

-İçki ruhsatını bahane ediliyor, asıl neden ARYA şirketini batırmış olmaları

AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe, milli parkta alkol yasağı var şeklindeki gerçekdışı söylemlerin ardında belediyenin ARYA şirketinin içine düştüğü mali krizin yattığını ileri sürdü. Milli Parkı işleten belediyenin ARYA şirketinin tam anlamıyla bir batakta olduğunu kaydeden Gökçe, “ Burada Kuşadası kamuoyunun bilmesi gereken önemli bir konu var. Kuşadası Belediyesi içki ruhsatını bahane ediyor ama asıl konu burayı işleten ARYA şirketinin yaşadığı büyük mali kriz. Bir anlamda belediye şirketi batmış durumda. 2014 yılında hibe yoluyla kurulan belediye şirketi 2014 yılında 822 bin 896 TL, 2015 yılında 1 milyon 756 bin 538 TL, 2016 yılında 2 milyon 174 bin 433 TL, 2017 yılında ise 2 milyon 297 bin 666 TL zarar etmiştir. Belediyenin ARYA şirketi kurulduğu 4 yıl içinde toplamda 7 milyon TL zarar etmiştir. Yani Kuşadası halkının 7 milyon TL’si ARYA şirketi tarafından batırılmıştır. Tüm bunların yanında Kuşadası Belediyesi kasasından bu şirkete 3 milyon TL’ye yakın para aktarılmıştır. Belediye kasasından aktarılan para ile birlikte şirketin zararı 10 TL’ye ulaşmaktadır. Tamamı belediye mülkü olan çay bahçelerinin, restoranların ve 3 yıl süreyle de Kuşadası sahillerindeki plajların işletmesini yaparak belediye şirketini batırmışlardır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi ve halkın paraları batırılırken CHP’li belediye meclis üyelerine ARYA şirketine yönetim kurulu üyeliği görevi verilmiş, maaşa bağlanmış ve bunun karşılığında da zarar eden ve halkın parasını batıran bu şirketten her yıl meclis üyelerine 180 bin lira ödeme yapılmaya devam etmektedir. Bu rakamlar ve ARYA şirketinin 4 yılda oluşturduğu zarar Kuşadası Belediyesi’ni yönetenlerin asıl niyetini ortaya koymaktadır. Kuşadası Belediyesi’ni yönetenlerin asıl amacı milli parktaki içki satışıyla ilgili yaşanan prosedür sorununu öne sürüp, ARYA şirketinin zararını örtbas etmeye çalışmaktır. Yani, içki ruhsatını bahane ediliyor, asıl neden ARYA şirketini batırmış olmaları. Çünkü Kuşadası Belediyesi 10 Temmuz 2014 yılından beri milli parkı işletmektedir. İhalenin bitiş süresi ise 31 Aralık 2018’dir. 4 yıl milli parkı işletip ihalenin sonuçlanmasına 6,5 ay kala bahane arayıp, fesih işlemine gitmeleri hiçbir şekilde gerçekçi değildir“ diye konuştu.