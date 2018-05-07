Kuşadası’nda motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Azimkent sitesi önünden çalınan 48 BG 739 plakalı motosiklet hırsızlığıyla ilgili olay anında operasyon yapan polis ekipleri, şüpheli T.B.’yi çalıntı motosiklet ile birlikte olaydan 5 dakika sonra yakaladı. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bu arada, 18 Şubat tarihinde Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi’nde çalınan bir motosiklet ile birlikte yakalanan M.T. isimli şahıs sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli mahkeme tarafından serbest bırakıldı.