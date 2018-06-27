Kuşadası’nda motosikletli kovalamaca

Üzerinden silah, mermi ve uyuşturucu çıkan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat: 04.50 sıralarında meydana gelen olayda Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, İkiçeşmelik Mahallesi ara sokaklarında üzerinde bir kişi bulunan plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheli, motosikletiyle kaçmaya çalışırken yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada isminin Nurullah E. Olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinden ruhsatsız silah, bu silaha ait 16 mermi ve 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, ayrıca tescil kaydı olmayan motosiklete de el koydu. Polisteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.