Kuşadası'nda muhtarlar günü etkinliği

Muhtarlar Günü, Kuşadası'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuşadası'nda görev yapan muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Çelenk koyma törenine muhtarların yanı sıra Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Fevziye Tekeroğlu, Kuşadası Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Remziye Aheste ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kuşadası'nda görev yapan muhtarlar çelenk koyma töreninin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Kayalı, mahalle ve köyleri temsil eden muhtarların demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduklarını ifade etti. Muhtarların seçilerek göreve geldikleri andan itibaren halkla devlet kurumları ve belediyeler arasında köprü olduklarını ifade eden Kayalı, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı. Ziyaretlerin ardından ilçede görev yapan muhtarlar, Muhtarlar Günü nedeniyle Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.