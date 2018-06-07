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07 Haziran 2018 14:38

Kuşadası’nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda polisin “ dur “ ihtarına uymayan bir araç içerisindeki iki kişi gözaltına alındı.

Kuşadası’nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu

07 Haziran 2018 14:38

Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak yürütülen planlı bir çalışmada takip altındaki 48 ES 943 plakalı bir araç Hacıfeyzullah Mahallesi Gök Sokak’ta “ dur “ ihtarına uymadı. İçerisinde iki kişi bulunan araç polisin uzun kovalamacası sonucu yakalandı. Narkotik ekipleri araç içerisinde 28 yaşındaki H.O. ve 31 yaşındaki E.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise 1 adet pietro baretta marka ruhsatsız tabanca, şarjor ve 7 adet mermi ile birlikte 1.60 gram esrar maddesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadeleri alınan zanlılar, mahkemeye sevk edildi.




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