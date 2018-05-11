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11 Mayıs 2018 11:33

Kuşadası’nda ögrencilerden Anneler günü hediyesi

Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Anneler Günü hediyesi olarak Kuşadası Cumhuriyet Mahallesinde tek başına yaşayan 83 yaşındaki Ruziye Yıldıdrım’ın evindeki bozuk elektrik aksamlarını tamir ettiler.

Kuşadası’nda ögrencilerden Anneler günü hediyesi

11 Mayıs 2018 11:33


Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri Kuşadası Cumhuriyet mahallesinde tek başına yasayan üç çocuk sahibi Ruziye Yıldırım’ın evindeki bozuk elektrik prizleri,çalışmayan duylarını yanmayan ampullerini değiştirerek Ruziye ninenin hayatının bir nebze olsun daha aydınlanmasına yardımcı oldular .


Kuşadası Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Yavuz, okulun da bulunduğu mahallenin muhtarı ile bağlantıya geçerek MTAL elektrik bölümü öğretmeni Güven Çankel ve MTAL elektrik bölümü öğrencileri ile birlikte Cumhuriyet Mahallesinde tek başına yaşamını sürdüren üç çocuk annesi 83 yaşındaki Ruziye Yıldırım’ın evindeki elektrk prizlerini tamir ettiler. Bozuk anahtarlar ve prizler tek tek MTAL öğrencileri tarafından Öğretmenleri Güven Çankel gözetiminde tek tek itina ile değiştirildi.


Öğrencilerin yaptığı çalışma sonrası konuşan Ruziye Yıldırım, "Evlatlarım, torunlarım çok memnun oldum. Çok sevindim böyle bir anneler günü hediyesi almak hiç aklımda yoktu. Düşünen yapanlardan çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.




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