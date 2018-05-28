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28 Mayıs 2018 09:13

Kuşadası’nda öğretim görevlileri ve öğrenciler birlikte tiyatro oyunu sahneye koydu

Kuşadası’nda eğitim veren Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Davutlar Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören öğrenciler, öğretim görevlileri birlikte “ İlişki Durumu: KarmAŞIK “ isimli komedi oyununu sahneye koydu.

Kuşadası’nda öğretim görevlileri ve öğrenciler birlikte tiyatro oyunu sahneye koydu

28 Mayıs 2018 09:13


Öğrenci ve öğretim görevlilerinin kostüm ve sahne tasarımı, ses-ışık düzeni ve afiş tasarımı dahil olmak üzere her aşamasında görev aldığı tiyatro oyunu yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu izleyiciyle buluştu. ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Bilge Soykut Okuyan’ın yönettiği oyunda Öğretim görevlileri Erhan Coşkun, Rabia Özçelik, Serhat Kurtay, Umut Bingöl, Baran Kaymaz, Berkay Baygın, Dilek Sosa ve Necip Sarı da öğrencileriyle birlikte rol aldı. Tiyatro oyunun teknik ekibinde ise yüksek okul öğrencilerinden Okan Genç, Ömürcan Murçak ve Kürşat Demirbaş yer aldı. Davetliler, Öğrenciler ve tüm yüksekokul personeli tarafından ilgiyle izlenen oyunun sonunda öğrenci ve öğretim görevlileri ayakta alkışlandı.




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