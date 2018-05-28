Öğrenci ve öğretim görevlilerinin kostüm ve sahne tasarımı, ses-ışık düzeni ve afiş tasarımı dahil olmak üzere her aşamasında görev aldığı tiyatro oyunu yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu izleyiciyle buluştu. ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Bilge Soykut Okuyan’ın yönettiği oyunda Öğretim görevlileri Erhan Coşkun, Rabia Özçelik, Serhat Kurtay, Umut Bingöl, Baran Kaymaz, Berkay Baygın, Dilek Sosa ve Necip Sarı da öğrencileriyle birlikte rol aldı. Tiyatro oyunun teknik ekibinde ise yüksek okul öğrencilerinden Okan Genç, Ömürcan Murçak ve Kürşat Demirbaş yer aldı. Davetliler, Öğrenciler ve tüm yüksekokul personeli tarafından ilgiyle izlenen oyunun sonunda öğrenci ve öğretim görevlileri ayakta alkışlandı.