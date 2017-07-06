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06 Temmuz 2017 13:57

Kuşadası’nda olaylı sahte marka operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ünlü giyim firmalarının avukatları imitasyon ürünlerin satıldığı iş yerlerini polis korumasında denetleyip mühürlemek isterken arbede yaşandı.

Kuşadası’nda olaylı sahte marka operasyonu

06 Temmuz 2017 13:57


Edinilen bilgiye göre, güvenlik nedeniyle isimleri açıklanmayan iki avukat, Kuşadası’nın turistik çarşılarındaki sahte markalı imitasyon ürün satan iş yerlerine baskın yapıp, denetimlerde bulunabilmek için önce mahkemeden izin çıkarttı. Daha sonra avuklar, beraberlerinde icra memurları ve polisler olduğu halde çarşıya gitti. Özellikle Kaleiçi, Barbaros Bulvarı ve Kervansaray etrafında yoğunlaşan denetimlerde bazı iş yerleri mühürlenmek istendi. Bunu öğrenen bazı esnaflar kepenk kapattı. Denetim ve mühürleme çalışmalarına tepki gösteren esnaf yürüyüş yapmak isterken, Akdoğan Pasajı girişinde olaylar çıktı. Çıkan tartışmada iki kişi darp edilirken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.




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