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09 Ağustos 2018 10:16

Kuşadası’nda ölen kaçakların cenazeleri morga getirildi

Kuşadası’ndan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı, ilk belirlemelere göre 7’si çocuk 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

Kuşadası’nda ölen kaçakların cenazeleri morga getirildi

09 Ağustos 2018 10:16

Ölen göçmenlerin cenazeleri morga getirildi.


Edinilen bilgiye göre; Saat 03.25’te Kuşadası açıklarında bir botunun battığı ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 adet helikopter, 1 adet uçak, 2 adet bot ve 1 dalış timiyle bölgeye intikal etti. Yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde alabora olan tekneden denize düşen 4 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Aramalarda 7’si çocuk 9 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.


Kurtarılan kaçak göçmenlerin ilk ifadelerine göre kayıp olmadığı tespit edilmesine rağmen, Sahil Güvenlik ekipleri botun alabora olduğu bölgede dalış gerçekleştirdi.


Bu arada, kaçak göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden 7’si çocuk 9 kişi önce Kuşadası Setur Marina’ya getirildi, ardından da cenazeleri Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.




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