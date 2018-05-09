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09 Mayıs 2018 09:32

Kuşadası’nda örgenciler kendileri yaptı kendileri tanıttı

Kuşadası Halk Eğitim Merkezinin Sağlık caddesinde bulunan ek binasında öğrenciler seçecekleri mesleklerin sergisini açtı.

Kuşadası’nda örgenciler kendileri yaptı kendileri tanıttı

09 Mayıs 2018 09:32


Açılışa Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası belediyesi başkan vekili Zekeriya Tünk’ ün yanı sıra ilçedeki resmi daire amirleri tam kadro katıldı.


Kuşadası’ndaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Lisesi, kız meslek liselerinin yanı sıra bir çok farklı okulun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler derslerde öğretilen mekanik bilgilerle ürettikleri projeleri sergiledi. Elektrik akımlarının şehir içinde dengelenmesine yarayan buluşun yanı sıra makine arıza kaynaklarının tespitine yarayan çeşitli buluşlar Kuşadası halkı için sergilendi. Genç fikirlerin sesi olan sergi 3 gün boyunca sergi devam edecek.


İlkokul öğrencilerine ileride seçecekleri mesleklerin ön tanıtımını yapan liseliler, kendilerinin geliştirdikleri proje çalışmalarını Kuşadası halkına sergiledi.




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