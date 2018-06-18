Kuşadası’nda Pascal şov

Bayramın son gününde davetli olarak Kuşadası’na gelen Beşiktaş’ın efsanevi futbolcusu Pascal Nouma, Kuşadası’nda hem eğlendi, hem eğlendirdi. Beşiktaşlı taraftarların ve hayranlarının doldurduğu gece kulübünde renkli görüntüler oluştu. Türkçe ve yabancı şarkılar söyleyerek hayranlarını eğlendiren Pascal Nouma, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir hayranını kırmadı, bazı hayranlarını sahneye davet ederek, telefonuyla selfie çekti. Nouma, Türkçe konuşarak herkesi kahkahaya boğdu, gece kulübünün müdürü Baycan Bağcı ise, "Daha yeni bir işletmeyiz. Değişik bir stil farklı bir hava olsun diye Nouma’yı getirttik. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı, fazla reklam yapmamıza rağmen kulübümüze ilgi çok büyüktü. Kapıya kadar kuyruk oluştu, ileriki günlerde daha iyi projelerle geleceğiz" dedi.