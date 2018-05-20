Kuşadası’nda Pinhani konseri ve gençlik korteji

Etkinlikler sabah Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenin ardından akşam Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayan Gençlik Korteji ve ardından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda gerçekleşen Pinhani Konseriyle devam etti.

Coşkulu Gençlik yürüyüşüne ellerinde Türk bayrakları ile çok sayıda Kuşadalının yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı ile birlikte belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, meslek kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kortejde yer alan motosiklet ekibi, Kuşadası Belediye Bandosu ve Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi mezunlarının oluşturduğu Veteran Bandosu yürüyüşe büyük renk kattı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 21.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Pinhani Konseri ile devam etti. Konsere katılan binlerce Kuşadalı, sevilen grup Pinhani’nin seslendirdiği şarkılarla coşkulu bir gece geçirdi.