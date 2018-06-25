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25 Haziran 2018 01:14

Kuşadası’nda resmi olmayan kesin sonuçlar

Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Kuşadası’nda resmi olmayan kesin sonuçlar

25 Haziran 2018 01:14

Dönem milletvekili seçimlerinin Kuşadası’nda kesin olmayan sonuçları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kuşadası’nda Muammer İnce 45 bin 311 oy yüzde 61.6, Recep Tayyip Erdoğan 19 bin 76 oy yüzde 25.9, Meral Akşener 5 bin 363 oy yüzde 7.3, Selehattin Demirtaş 3 bin 442 oy yüzde 4.7, Temel Karamollaoğlu 162 oy yüzde 0.2, Doğu Perinçek 254 oy yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Milletvekilliği seçimlerinde CHP yüzde 48.4, AK Parti yüzde 21, MHP yüzde 6,5, İyi Parti yüzde 13.3, HDP 9.8, Vatan Partisi 0.4, HÜDAPAR yüzde 0.1, Saadet Partisi ise yüzde 0.4 oy aldı. Bu arada, 240 sandıkta 85 bin 651 seçmenin bulunduğu Kuşadası’nda Türkiye genelinde seçim sonuçlarının açıklanmasının ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından AK Partililer ilçe binasının önünde toplanarak kutlama yaptı.




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