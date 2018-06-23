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23 Haziran 2018 07:00

Kuşadası’nda restorana yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Kuşadası’nda ünlü bir restorana gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kuşadası’nda restorana yapılan saldırıyla ilgili açıklama

23 Haziran 2018 07:00


Yazılı olarak yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “ Kuşadası Has Konyalı Restorantta meydana gelen olayda, müessesemizin veya çalışanlarımızın herhangi bir kastı ya da kusuru bulunmamaktadır. Söz konusu olayın meydana gelmesine neden olan olay, civardaki bir içkili mekanda meydana gelen hesap kavgasından kaynaklanmaktadır. Bu kavga büyüyerek restorantımıza sirayet etmiştir. Has Konyalı çalışanları, herkesin yapması gerektiği gibi kavgayı ayırmaya ve engellemeye çalışmış, ancak tarafların birbirlerini tanımaması neticesinde kurşunlama olayı meydanı gelmiştir. Gerek restorantımızın çalışanları gerekse karşı taraf birbirlerini dahi tanımamaktadır. Olay esnasında hiçbir müşterimize ya da çalışanımız zarar görmemiştir. Has Konyalı ailesi olarak adımızın bu olayla anılması nedeniyle Kuşadası halkından özür dileriz “




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