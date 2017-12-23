Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 01:19

Kuşadası’nda sağanak yağış etkili oldu

Kuşadası’nda gece yarısı yarım saat süren sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuşadası’nda sağanak yağış etkili oldu

23 Aralık 2017 01:19


Kuşadası’nda saat 23.30 sıralarında aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, Söke-Kuşadası karayolunda trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Yağmur suları Kuşadası Ticaret Odası ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde de yolun karşılıklı bölümlerini de göle çevirdi. Birçok araç, suların içinde kaldı. Sahildeki Atatürk Bulvarı ile şehir merkezindeki Adnan Menderes ve İnönü Bulvarı’nda ise yağmur suları sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bu arada, Siteler bölgesi ile Güzelçamlı ile Davutlar’da da sağanak yağmur nedeniyle bızı evlerin giriş bölümlerini su bastı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Sisli
    16°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç