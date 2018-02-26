Kuşadası’nda sağanak yağış etkili oldu

Kuşadası’nda gün içinde başlayan ve aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur, çevre yolu ile bağlantı yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağmur suları Otogar kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde de yolun karşılıklı bölümlerini de göle çevirdi. Birçok araç suların içinde kaldı. Sahildeki Atatürk Bulvarı ile şehir merkezindeki Adnan Menderes ve İnönü Bulvarı’nda ise yağmur suları sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bu arada, Siteler bölgesi ile Güzelçamlı ile Davutlar’da da sağanak yağmur nedeniyle bizi evlerin giriş bölümlerini su bastı.