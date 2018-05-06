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06 Mayıs 2018 14:10

Kuşadası’nda sağanak yağmur esnafı vurdu

Kuşadası’nda sabah saatlerinde yaklaşık iki saat devam eden kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur, ilçenin turistik çarşılarında maddi zarara neden oldu.

Kuşadası’nda sağanak yağmur esnafı vurdu

06 Mayıs 2018 14:10


Sağanak yağmur nedeniyle Orient ve Grand Bazaar ile Barbaros Bulvarı’nda birçok iş yerini su basarken, su baskınları nedeniyle kaldırım taşları yerlerinden söküldü. Esnaf kendi imkanlarıyla iş yerlerine dolan suları boşaltmaya çalıştı.


Bu arada, yağmurun dinmesinin ardından Kuşadası’ndaki sağanak yağmur sonucu meydana gelen su baskınlarının etkileri de ortaya çıkmaya başladı. Kuşadası şehir merkezi ile siteler bölgesi ve Davutlar ve Güzelçamlı’da birçok ev ve iş yerini su bastı. Kuşadası-Selçuk-Söke karayolunda asfalt yollarda çatlaklar meydana gelirken, şehir merkezindeki asfalt ve parke taş yollar da bozuldu. Birçok araç yolda kalırken, çevre yolu yağmur nedeniyle kısa süreli trafiğe kapandı.




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