Kuşadası’nda Şan konseri

Piyanoda Elena Yusupova’nın yer aldığı Mezzo Soprano Yeliz Pelin Başlıoğlu ile Soprano Olcay Şahin’in Şan konseri, Kuşadalı sanatseverlerin büyük beğenisini aldı.

İbramaki Sanat Galerisi Konserleri kapsamında gerçekleşen konsere Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu ile Remzi Çengel ve çok sayıda sanatsever katıldı. J. Offenbach, E. Kalman, Yalçın Tura, T. Guliyev ve P.I. Tchaikovsky gibi ünlü opera bestecilerinin eserlerinin seslendirildiği konser sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.