Kuşadası’nda "Seninle Başım Dertte" müzikali sahnelendi.

Kuşadası Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Selami Şahin’in şarkıları canlı orkestra ve ünlü tiyatrocular tarafından sahneye taşındı. Başrollerinde Toprak Sağlam, Lider Şahin, Suna Keskin ve İsmail Düvenci gibi isimlerin yer aldığı müzikal, 80’li yılların rengarenk eğlenceli ve romantik zamanlarını nostaljik sahnelerle anlatıyor. Yaklaşık 2 saat süren müzikali, Kuşadalılar ile tatilciler ilgiyle izledi.

Ünlü Sanatçı Selami Şahin, projenin oğlu tarafından düzenlendiğini ve projede önemli tiyatrocuların sahne aldığı söyledi. Projenin gördüğü ilgiden memnun olduklarını kaydeden Selami Şahin, albüm çalışmalarına da değinerek, önümüzdeki günlerde 12 şarkıdan oluşan yeni albümünü çıkaracağını kaydetti.