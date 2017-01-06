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06 Ocak 2017 16:28

Kuşadası’nda şiddetli fırtına

Kuşadası’nda şiddetli fırtına

06 Ocak 2017 16:28

Kuşadası’nda hızı saatte 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış Kuşadası’nda günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde dün akşam başlayan sağanak yağmur ve fırtına tüm ilçede etkili olmaya başladı. Hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, Kuşadası Liman başkanlığı tekne ve yatların denize açılmamasını istedi. Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, fırtına ve yağmurun tüm Ege Bölgesi’nde etkili olduğu kaydedilerek, “ Fırtına ve sağanak yağmur Cuma ve Cumartesi günleri de sürecek. Rüzgarın hızı Cumartesi günü de saatte 75 kilometreye kadar ulaşacak ve Cumartesi gecesi geç saatlerde etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.



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