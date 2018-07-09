Kuşadası’nda siteye kumar baskını

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’nın Davutlar Mahallesinde bulunan bir site içerisindeki kafede kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, siteye operasyon düzenledi. Siteye yapılan ani baskında site içerisinde bulunan kafede kumar oynayan kişiler suçüstü yakalandı. Yapılan aramada ele geçirilen 1 adet tombala makinası ve çeşitli marka oyun kağıtları muhafaza altına alındı.

Kafeyi işleten H.E. hakkında "kumar oynaması için yer temin etme" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye ise idari işlem uygulandı.