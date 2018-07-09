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09 Temmuz 2018 13:34

Kuşadası’nda siteye kumar baskını

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ihbar üzerine bir siteye baskın düzenleyen polis ekipleri kafede kumar oynatan işletmeci ve kumar oynayan 12 kişi hakkında işlem yaptı.

Kuşadası’nda siteye kumar baskını

09 Temmuz 2018 13:34


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’nın Davutlar Mahallesinde bulunan bir site içerisindeki kafede kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, siteye operasyon düzenledi. Siteye yapılan ani baskında site içerisinde bulunan kafede kumar oynayan kişiler suçüstü yakalandı. Yapılan aramada ele geçirilen 1 adet tombala makinası ve çeşitli marka oyun kağıtları muhafaza altına alındı.


Kafeyi işleten H.E. hakkında "kumar oynaması için yer temin etme" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye ise idari işlem uygulandı.




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