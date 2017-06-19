Kuşadası’nda tarihi ev alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın eski evleriyle ünlü Camiatik Mahallesi Gümüş Sokak’ta iki katlı tarihi bir evde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın sırasında evde ikamet edenler tahliye edilirken, yangın kısa sürede büyüdü. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarfedildi. Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangın sonucu iki katlı eski ev tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, yangının meydana geldiği iki katlı evde eşcinsellerin yaşadığı ortaya çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının ardından soruşturma başlattı. Evde ikamet eden eşcinselleri polise verdiği ifadede uzun süreden beri madde bağımlıları tarafından tehdit edildiklerini ileri sürerek, kaldıkları tarihi evi de bu madde bağımlılarının yakmış olabileceğini iddia etti.

Bilindiği gibi, bir çok kez yangın tehlikesi yaşayan Kuşadası’nın Camiatik Mahallesi’nde en son 1 Ocak 216 tarihinde çıkan büyük yangında 12 tarihi ev yanarak kül olmuştu.