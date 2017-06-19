Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 01:44

Kuşadası’nda tarihi ev alevlere teslim oldu

Kuşadası’nda tarihi sit alanında çıkan yangında koruma altında bulunan iki katlı bir eski ev tamamen yanarken, alevler yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınabildi.

Kuşadası’nda tarihi ev alevlere teslim oldu

19 Haziran 2017 01:44


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın eski evleriyle ünlü Camiatik Mahallesi Gümüş Sokak’ta iki katlı tarihi bir evde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın sırasında evde ikamet edenler tahliye edilirken, yangın kısa sürede büyüdü. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarfedildi. Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangın sonucu iki katlı eski ev tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.


Bu arada, yangının meydana geldiği iki katlı evde eşcinsellerin yaşadığı ortaya çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının ardından soruşturma başlattı. Evde ikamet eden eşcinselleri polise verdiği ifadede uzun süreden beri madde bağımlıları tarafından tehdit edildiklerini ileri sürerek, kaldıkları tarihi evi de bu madde bağımlılarının yakmış olabileceğini iddia etti.


Bilindiği gibi, bir çok kez yangın tehlikesi yaşayan Kuşadası’nın Camiatik Mahallesi’nde en son 1 Ocak 216 tarihinde çıkan büyük yangında 12 tarihi ev yanarak kül olmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!