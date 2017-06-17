Kuşadası’nda taş ocağında heyelan

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi’nde yol yapımında kullanılmak üzere stabilize malzeme temininde kullanılan bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Mavi Kelebek, Bizimköy ve Kartaş sitelerinin hemen yanındaki taş ocağında meydana gelen heyelan nedeniyle dev kayalar evlerin yakınına kadar yuvarlandı.

Büyük tehlike oluşturan heyelan Değirmendere Mahallesi Muhtarı İsmail Atal tarafından da kameraya kaydedildi. Daha önce defalarca uyarıda bulunmalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığından yakınan Atal, “Olay anında başka bir iş nedeniyle bölgede bulunuyordum. Birden taş ocağı olarak kullanılan bölümden gürültüler gelmeye başladı. Heryeri toz bulutu kapladı. Bende kamerayla bu durumu kaydettim. Ancak heyelan durmadı ve devam etti. Çevrede hemen yakında yerleşim birimleri vardı. Dev kayalar evlerin dibine kadar geldi. Mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Şimdilik heyelan olsa bile evleri tehdit etmemesi için önlemler alınıyor“ dedi.