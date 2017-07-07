Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:34

Kuşadası’nda tatil yapan İranlı turistler eğlencede sınır tanımadı

İran’dan tatil için Kuşadası’na gelen İranlı turistler, eğlencede sınır tanımadı.

Kuşadası’nda tatil yapan İranlı turistler eğlencede sınır tanımadı

07 Temmuz 2017 13:34

Kuşadası’nda İran gecesinde bir araya gelen İranlı zengin turistler köpük partisine katıldı ve dansçı kızlarla eğlendi.


Kuşadası’ndaki bir otelde gerçekleşen İran gecesine yaklaşık 500’e yakın turist katıldı. Çoğunluğunu Tahran ve Tebriz’den gelen zenginlerin oluşturduğu İranlı turistler, saat 22.00 sıralarında başlayan partiye çok özel kıyafetlerle katıldı. Büyük ilgi gören İran gecesi kulelerin üzerine çıkan dansçı kızların gösterisiyle başladı. Ardından müzik eşliğinde erkek ve kız dansçılar sahneye çıktı. Dansözlerin gösterileriyle zirve yapan gecede, en büyük ilgiyi ise köpük partisi çekti. İçkinin de etkisiyle kendinden geçen İranlı turistler köpük partisinde hem ıslandı, hem de eğlendi. Eğlencenin sınır tanımadığı gece, sabaha karşı sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!