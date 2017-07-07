Kuşadası’nda tatil yapan İranlı turistler eğlencede sınır tanımadı

Kuşadası’nda İran gecesinde bir araya gelen İranlı zengin turistler köpük partisine katıldı ve dansçı kızlarla eğlendi.

Kuşadası’ndaki bir otelde gerçekleşen İran gecesine yaklaşık 500’e yakın turist katıldı. Çoğunluğunu Tahran ve Tebriz’den gelen zenginlerin oluşturduğu İranlı turistler, saat 22.00 sıralarında başlayan partiye çok özel kıyafetlerle katıldı. Büyük ilgi gören İran gecesi kulelerin üzerine çıkan dansçı kızların gösterisiyle başladı. Ardından müzik eşliğinde erkek ve kız dansçılar sahneye çıktı. Dansözlerin gösterileriyle zirve yapan gecede, en büyük ilgiyi ise köpük partisi çekti. İçkinin de etkisiyle kendinden geçen İranlı turistler köpük partisinde hem ıslandı, hem de eğlendi. Eğlencenin sınır tanımadığı gece, sabaha karşı sona erdi.