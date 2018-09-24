Kuşadası'nda toplu sünnet şöleni

Kuşadası Belediyesi, Hüseyin Can Vakfı, Kuşadası Ege ve Anadolu Romanları Dernekleri Federasyonu ile Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliğinde Ada Kültür Merkezi'nde toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Ünlü sanatçı Tarık Mengüç'ün sahne aldığı şölende çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

Ada Kültür Merkezi'nde düzenlenen şölene Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Turnalı, Belediye Meclis Üyeleri, Hüseyin Can Vakfı Başkanı Ertuğrul Tabak, Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus ve Şişli Belediyesi Başkan Danışmanı Metin Salih Şentürk katıldı.

Sunuculuğunu Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi'nin yaptığı gecede konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Toplu Sünnet Şöleni'ne destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek sünnet olan tüm çocuklara sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir yaşam diledi. Başkan Kayalı konuşmasının ardından çocuklara hediyelerini verdi.

Törenin sonunda sahne alan ünlü sanatçı Tarık Mengüç, sevilen şarkılarını çocuklar ve aileleri için seslendirdi.