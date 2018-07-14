Kuşadası’nda trafik kazası; 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndan Söke istikametine gitmekte olan 20 yaşındaki Faik Efe Hamurcu yönetimindeki 09 K 4972 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Levent Avcı yönetimindeki 09 JC 542 plakalı otomobil dikkatsizlik ve hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Çarpışma sonucu araçta sıkışan Faik Efe Hamurcu olay yerinde, aynı araçta bulunan arkadaşı Abdullah Nacar ise kaldırıldığı Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Diğer araç şoförü Levent Avcı ve araçtaki Mehmet Altınay yaralanak, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuşadası-Söke karayolunun Yaylaköy bölümünde trafik bir süre tek şeritten verildi.