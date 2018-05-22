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22 Mayıs 2018 11:43

Kuşadası’nda trafik kazası, 3 yaralı

Kuşadası çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kuşadası’nda trafik kazası, 3 yaralı

22 Mayıs 2018 11:43


Edinilen bilgiye göre, bölünmüş yol çalışmalarının devam ettiği Kuşadası çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında Ali C. yönetimindeki 35 HC 3610 plakalı otomobil ile Ali Y. yönetimindeki 09 AS 210 plakalı kamyonet dikkatsizlik ve hatalı solama sonucu çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali C., otomobilde bulunan Necla C. ve kamyonet sürücüsü Ali Y. yaralandı. Otomobilde bulunan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarından çıkarıldı.


Ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Bu arada, kaza nedeniyle bölünmüş yol çalışması devam eden Kuşadası çevre yolunun Ege Mahallesi ile Bayraklıdede Mahallesi arasındaki bölümünde trafik bir saat süreyle aksadı.




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