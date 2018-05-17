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17 Mayıs 2018 14:19

Kuşadası’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Kuşadası’nda Şehit Kaya Aldoğan Lisesi tarafından TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Kuşadası’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

17 Mayıs 2018 14:19


Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi bahçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Bilim Fuarı’nın açılışına katıldı.


Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse ve Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın da katıldığı Bilim Fuarı açılışında Başkan Kayalı, 26 projenin sergilendiği stantları gezdi. Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Kayalı, TÜBİTAK İzmir Bölge Sergisi’ne 5 proje ile katılım sağlayan ve Kuşadası’nın kaybolan mesleklerinden Karatabaklık (Debbağlık) ile ilgili olarak hazırlanan proje ile ödül almaya hak kazanan Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.




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