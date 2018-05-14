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14 Mayıs 2018 17:42

Kuşadası’nda “Türkçülük Günü” kutlaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, partisinin Kuşadası ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen "Türkçülük Günü “etkinliğine katıldı.

Kuşadası’nda “Türkçülük Günü” kutlaması

14 Mayıs 2018 17:42


Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Depboylu’nun yanı sıra MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar ve AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe ile birlikte kalabalık bir partili topluluğu katıldı.


Etkinlikte konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Cumhur İttifakı ile Türkiye’nin daha da güçleneceğini belirterek, "24 Haziran milletin sandıklara giderek yine hakimiyeti ele alacağı, ferasetini ortaya koyacağı en önemli tarihlerden birisi. Ben inanıyorum ki milli şuur her zaman olduğu gibi yine sandıkta tecelli edecek. Bu tecelli etme noktasında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ’Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.’ ifadesiyle ruhunu bulacak. Nihayetinde en güzel ve son sözü milletimiz söyleyecektir. Cumhur İttifakı ile Türkiye devleti daha da güçlenecek. Oynanan oyunlar, tezgahlar son bulacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü sadece bize düşman olanlar değil bütün dünya tanıyacak" dedi.




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